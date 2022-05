Inizio settimana tra TEMPORALI e ROVESCI, ma non per tutti; ecco le regioni coinvolte

Sarà una settimana variabile / instabile su tutta la nostra Penisola, stante la presenza di una blanda depressione sul Mediterraneo alimentata da aria relativamente fredda. Non avremo quindi il transito di perturbazioni organizzate, ma le piogge e gli eventuali temporali saranno distribuiti a macchia di leopardo da nord a sud, sotto l'egida di temperature gradevoli.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi nella giornata di domani, lunedi 2 maggio, fino alle ore 20:

Notate come i rovesci e i temporali si verificheranno in prossimità delle aree interne e montuose, con fenomeni molto scarsi lungo le coste e le Isole. Rovesci più corposi sono attesi sulle Alpi e le aree interne del centro e del sud, segnatamente nel pomeriggio ed in serata. Al nord non si esclude qualche isolato interessamento della pianura Padano-Veneta. Temperature nel complesso gradevoli.

Questa invece è la situazione prevista per martedi 3 maggio, in Italia:

Rovesci e temporali sparsi tra il nord-ovest (eccetto la Liguria) e le Alpi orientali. Rovesci anche nelle aree interne del centro e del meridione, piovaschi sul restante centro e tempo asciutto su Isole e coste. Temperature sempre gradevoli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

