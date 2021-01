Inizio settimana tra le GRINFIE del MALTEMPO

Non se ne esce! La depressione giunta nella giornata di ieri sembra essersi stabilita in pianta stabile tra la Corsica, il Mar Ligure e la Costa Azzurra. Ecco la mappa relativa alla notte tra lunedi 4 e martedi 5 gennaio:

La struttura ciclonica è prevista danzare per 48-72 ore in questo settore; tutto ciò darà luogo ad una diffusa instabilità sull'Italia, che sui settori del nord e lungo il Tirreno potrebbe sfociare in vero e proprio maltempo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domani, lunedi 4 gennaio:

Rovesci intensi si dipartiranno tra la Liguria e il Piemonte, con neve sopra i 500-700 metri. Rovesci anche lungo il Tirreno, la Calabria occidentale e l'ovest della Sardegna con quota neve all'interno attorno a 800-1000 metri.

Meno interessate risulteranno le regioni del versante adriatico, la Sicilia e le estreme regioni meridionali dove le precipitazioni saranno scarse se non nulle.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di martedi 5 gennaio.

Il nord e il centro sotto piogge, rovesci e locali temporali. Fenomeni meno frequenti lungo il versante adriatico, sull'Emilia Romagna, la Sardegna orientale e le estreme regioni meridionali.

Quota neve sui 400-600 metri al nord-ovest, 800-1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale.

Farà freddo al nord, relativamente freddo al centro mentre un clima più mite abbraccerà il meridione e la Sicilia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località