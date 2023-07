Inizio settimana tra CALDO ESTREMO e FORTI TEMPORALI

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di martedi 25 luglio:

Ecco la perturbazione temporalesca che si adagerà sul nord Italia. A seguire una bella ventata di aria più fresca che tra mercoledi e giovedi dovrebbe spazzare via il caldo africano dall'Italia, anche al sud. Prima però ci aspettano valori di temperatura atroci in Italia nella giornata di lunedi e per ciò che concerne l'estremo sud e la Sicilia, anche martedì.

TEMPORALI: la seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata di martedi 25 luglio:

Temporali anche intensi al nord che questa volta potrebbero estendersi anche alla Liguria e all'alta Toscana. Si tratterà ovviamente di fenomeni accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Qualche piovasco sarà possibile anche al centro, mentre altrove nessun cambiamento sostanziale.

CALDO ESTREMO: la giornata peggiore, come anticipato, sarà lunedi 24 luglio. Di seguito, le temperature previste in Italia alle ore 16 della giornata in parola:

Abbiamo cerchiato in giallo i valori previsti oltre i 40°. Come vedete, saranno molte le regioni del centro-sud a valicare questa fatidica cifra, con punte di 45° nel Foggiano e 44° nel sud della Sardegna. Andrà un po' meglio al nord-ovest che sarà alle prese con i primi temporali.

Martedi ancora molto caldo all'estremo sud e sulla Sicilia, mentre sulle altre regioni dovrebbe andare meglio.

