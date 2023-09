Inizio settimana tra CALDO ESAGERATO e TEMPORALI, tutti gli ultimi AGGIORNAMENTI

La penultima settimana di settembre esordirà sull'Italia con una situazione meteo davvero particolare. Al nord andranno in scena temporali anche di forte intensità, mentre al centro e soprattutto al sud l'estate resterà ampiamente in sella muovendo le fila di una nuova e veloce ondata di caldo che farà salire le temperature su valori davvero elevati per la metà di settembre.

Secondo le mappe odierne, dovrebbe trattarsi dell'ultimo respiro africano prima di un'imposizione maggiore dell'autunno sull'Italia nella seconda parte di settimana.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 18 settembre:

La coda di una perturbazione interesserà le regioni settentrionali. Rovesci e qualche temporale sono attesi su Alpi, Prealpi, alte pianure e Liguria centro-orientale (specie nelle aree interne), in tendenza anche verso l'alta Toscana. Attenzione anche ai venti forti tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa Lombardia (Marino).Nubi sparse di tipo medio-alto saranno presenti al centro, ma non dovrebbero causare precipitazioni, mentre al sud tempo stabile, soleggiato e caldo.

Come anticipato, sarà una giornata da monitorare anche sotto il profilo delle temperature. Questi sono i valori attesi in Italia alle ore 14 di domani pomeriggio:

Ritroviamo punte di 36° sulla Sardegna meridionale e il sud della Sicilia; 35° sul Lazio e la Sicilia settentrionale, 34° su Calabria, Lucania e Puglia. Molti valori sopra i 30° al centro e al meridione.

Infine, la tendenza del tempo per martedi 19 settembre:

I rovesci si sposteranno su parte delle regioni centrali e al nord-est. Il caldo verrà marginalizzato sulle estreme regioni meridionali ed in Sicilia dove saranno ancora probabili punte di 35-36°, per il resto temperature in calo.

RIASSUMENDO: La penultima settimana di settembre sarà segnata da un forte contrasto meteorologico tra il nord e il sud Italia. Al nord si avranno condizioni di maltempo, con rovesci e temporali anche intensi, venti forti e temperature in netta discesa. Al centro e al sud, invece, l’estate continuerà a dominare la scena, con una nuova ondata di caldo che porterà temperature molto elevate per il periodo, fino a sfiorare i 40 gradi in alcune zone. Si tratterà dell’ultimo respiro africano prima che l’autunno prenda il sopravvento sull’Italia nella seconda parte di settimana, portando la pioggia ed un riallineamento delle temperature alla media stagionale.

