Inizio settimana prossima tra CALDO ATROCE ed INTENSI TEMPORALI

La dicotomia climatica che vede parte del nord sotto intensi temporali ed il centro-sud alle prese con il caldo estremo, continuerà anche all'inizio della settimana prossima. Avremo infatti una situazione di stallo, con l'alta pressione africana adagiata sul Mediterraneo e le correnti atlantiche a scorrere sull'Europa centrale, che lambiranno di tanto in tanto le regioni settentrionali con temporali anche forti.

La prima mappa mostra i temporali attesi in Italia nella notte tra lunedi 24 e martedi 25 luglio:

Alpi, Prealpi e zone dell'alta pianura sotto temporali anche forti. A sud del Po fenomeni assenti, così come sul resto d'Italia che seguiterà a crogiolarsi sotto un sole dardeggiante.

Sul fronte delle temperature, come anticipato anche nei giorni scorsi, non ci sono buone notizie, specie per il centro-sud. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 16 di lunedi 24 luglio:

Punte di 44° nel Foggiano, 43° nel sud della Sardegna, 42° in Sicilia, 40° sulla Calabria Ionica e le aree interne dell'Italia centrale. Al nord valori più elevati sui settori orientali (35-36°), meno al nord-ovest.

