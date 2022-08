Inizio settimana prossima: si potrà sperare in un CALO TERMICO?

L'Italia non ne può piu di caldo atroce e sopramedia termico. Nei giorni scorsi sembrava che la settimana prossima potesse portare un po' di refrigerio, ma le ultime elaborazioni hanno ridotto al lumicino questa possibilità.

Qualche grado in meno comunque ci sarà...anzi, laddove colpiranno i temporali si potrà respirare aria più fresca per qualche ora, ma complessivamente la situazione termica cambierà poco sul nostro Paese.

Come anticipato, fino a Ferragosto non aspettiamoci cambiamenti o svolte verso un clima più fresco, perchè molto probabilmente ciò non avverrà.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia nel pomeriggio di lunedi 8 agosto:

Come vedete, le novità dal punto di vista termico saranno ben poche. Spariranno i 40° sulla Pianura Padana, ma verranno sostituiti dai 35-36°...davvero una magra consolazione! Poi ritroveremo 37° lungo il Tirreno a sancire ancora l'egemonia del caldo insopportabile.

Qualcosa di meno forse lungo il versante adriatico per un ritorno di correnti meno calde da nord e nelle aree interne per via dei temporali pomeridiani, per il resto non cambierà nulla.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia nella giornata di martedi 9 agosto:

Valori sempre ovunque superiori a 30°(anche di molto). Qualche refolo leggermente più fresco potrebbe arrivare sul medio Adriatico, mentre le aree interne avranno sollievi momentanei dettati dai temporali.

Insomma, quasi ovunque "nulla di nuovo sotto il sole implacabile di questa terribile estate"...

