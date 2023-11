Inizio settimana prossima in compagnia del MALTEMPO, ma solo su alcune regioni, vediamo quali

La prossima settimana dovrebbe esordire con il temporaneo ritorno delle correnti occidentali sull'Italia, dopo la fase più fredda che sperimenteremo durante il fine settimana. Si tratterà di aria mite che traghetterà verso la nostra Penisola una nuova perturbazione che dovrebbe agire soprattutto sul medio e basso Tirreno tra lunedi 27 e martedi 28 novembre:

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 27 novembre:

Al nord dovrebbe ristagnare l'aria fredda sulle pianure, ma i fenomeni si prevedono scarsi, al massimo qualche piovasco in Liguria e forse qualche fiocco di neve in Appennino oltre i 900-1000 metri.

I rovesci più intensi, ma con neve solo a quote elevate, saranno presenti sulla Sardegna, la Campania e la Calabria Tirrenica. Su tutte le altre regioni clima variabile, ma in genere con basso rischio di fenomeni. Freddo al nord, temperature in aumento invece al centro e al meridione per venti da sud-ovest.

La seconda mappa mostra i fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di martedi 28 novembre:

Rovesci o temporali sul Tirreno e le aree interne, compresa la Sicilia occidentale in un contesto abbastanza mite. Resterà ancora il freddo sulle pianure del nord, ma senza fenomeni di riguardo, almeno secondo le ultime analisi disponibili.

