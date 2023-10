Inizio settimana prossima in balia di una DEPRESSIONE: dove si formerÃ ? PorterÃ  MALTEMPO sull'Italia?

All'inizio della settimama prossima la situazione sul Mediterraneo dovrebbe cambiare radicalmente; un vero e proprio ribaltone barico rispetto alle condizioni presenti attualmente. Al momento sul Mediterraneo centro-occidentale domina la roccaforte di un vasto anticiclone che da 20 giorni sta sfiatando aria bollente su tutta l'Europa centro-meridionale.

Durante il fine settimana, una perturbazione farà uscire di scena lentamente questo forte anticiclone dal Mediterraneo, per lasciare spazio ad una configurazione barica diametralmente opposta, ovvero una depressione (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/nel-fine-settimana-arriver-una-prima-perturbazione-vediamo-le-regioni-coinvolte-dalle-piogge/98904/). In altre parole, dove ora domina questo forte anticiclone, tra 5-6 giorni dovrebbe invece campeggiare una depressione foriera di pioggia e maltempo!

Quali saranno i risvolti meteorologici per la nostra Penisola? Arriverà finalmente la pioggia? Andiamo con ordine.

Per prima cosa, questa mattina sembra definitivamente tramontata l'ipotesi fredda che è stata proposta a fasi alterne dalle mappe negli ultimi due giorni. Il freddo ci sarà, ma si fermerà sull'Europa nord-orientale, senza dilagare oltre. In Italia le temperature diminuiranno anche sensibilmente rispetto ad ora, ma non si potrà parlare di freddo.

Sul fronte delle piogge, esaminiamo le medie degli scenari dei due elaborati più performanti della rete, ovvero il modello americano ed europeo. La prima mappa mostra la media degli scenari del modello di oltre oceano valida per la giornata di martedi 17 ottobre, giorno preso come campione per il nostro confronto.

Secondo questo elaborato, la nostra Penisola sarà raggiunta da correnti miti e umide di Scirocco con piogge su quasi tutto il territorio, in modo particolare al nord-ovest e sui settori di ponente. Notate l'alta pressione disposta tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, con il freddo che non andrà oltre l'Europa nord-orientale.

La media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno, martedi 17 ottobre, è simile a quella americana, ma presenta alcune importanti differenze:

Il Mediterraneo centro-occidentale sarebbe sempre depressionario, ma l'alta pressione viene vista leggermente più spanciata verso le nostre regioni. Ciò significa che secondo questo elaborato, l'evoluzione delle precipitazioni verso levante potrebbe essere più lenta, ad iniziare dal settore di nord-ovest, Isole e Tirreno. In una prima fase, il tempo potrebbe restare asciutto su diverse regioni, per poi peggiorare successivamente.

RIASSUMENDO: la depressione sul Mediterraneo occidentale si formerà quasi sicuramente. Il modello americano vede un'evoluzione a levante delle piogge più rapida rispetto al modello europeo, che si presenta invece più reticente in una prima fase. E' molto difficile, se non impossibile, dire adesso chi la spunterà. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle ultime uiscite dei modelli, continuate quindi a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località