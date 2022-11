Inizio settimana prossima con altri episodi di MALTEMPO sull'Italia

Anche l'avvio della settimana prossima potrebbe confezionare l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione sulla nostra Penisola. La distanza previsionale è ancora impervia, di conseguenza prendiamo il tutto come una possibile linea di tendenza, anche se i modelli stanno confermando da giorni questa evoluzione.

In altre parole, dall'Oceano potrebbe arrivare un intenso nucleo perturbato che questa volta potrebbe colpire maggiormente il centro e il nord, anche se è ancora presto per i dettagli.

La prima mappa mostra l'ipotesi ufficiale del modello americano valida per la notte tra lunedi 21 e martedi 22 novembre:

Ingresso prepotente di una perturbazione che oltre a portare molta pioggia, potrebbe determinare nevicate sui rilievi del nord a quote non troppo elevate. La perturbazione formerà un minimo sul Golfo Ligure in grado di rallentare il moto del sistema verso levante.

Anche il modello europeo, sempre per la notte tra lunedi 21 e martedi 22 novembre, mostra in sostanza lo stesso scenario:

Fronte incisivo e penetrante con piogge e rovesci su tutto il centro-nord, questa volta anche sul Piemonte. Ad accompagnare i fenomeni un calo generale delle temperature sulla Penisola.

Al momento questo passaggio viene quotato attorno al 60%; nei prossimi giorni vedremo se aumentare o far scadere questa percentuale. Continuate a seguirci.

