Inizio settimana prossima: cambierà qualcosa sul fronte delle PIOGGE?

Dopo un week-end che riporterà un po' di freddo e qualche pioggia sulle Isole e al sud, la speranza è che qualcosa di nuovo possa accadere sull'Italia nell'arco della prossima settimana. Purtroppo, le notizie sono davvero poco confortanti sul fronte delle piogge laddove la natura ne avrebbe davvero bisogno, ovvero al nord e lungo il versante tirrennico.

Sul fronte delle temperature, risentiremo ancora del lago freddo presente sull'Europa orientale, anche se i valori termici andranno via via stemperandosi. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese per la giornata di martedi 22 marzo:

Sarà un esordio di settimana con un clima tutt'altro che mite specie di notte e al primo mattino. Nell'arco della giornata invece il sole dovrebbe stemperare molto le temperature con punte di clima anche gradevole. Permarranno tuttavia correnti di matrice orientale ed aria relativamente fredda specie al meridione e sulla Sicilia.

Le dolenti note arrivano come di consueto dal quadro delle piogge previste. Vi presentiamo la mappa della probabilità di pioggia attesa in Italia nelle ore centrali di martedi 22 marzo:

Solo le due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali avranno la fortuna di avere una probabilità di pioggia medio-alta. Tutte le altre regioni si barcameneranno con una probabilità di pioggia bassa o addirittura nulla dove vedete il colore bianco. Insomma, poco di buono all'orizzonte, per ora.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

