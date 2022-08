Inizio settimana NON esente da TEMPORALI e CALDO

Un po' di caldo potrebbe tornare sull'Italia sul finire del mese di agosto, in attesa forse di un guasto più consistente che potrebbe avvenire nei primi giorni di settembre, specie al nord.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di martedi 30 agosto:

L'alta pressione africana proverà ad alzare la testa, ma le correnti atlantiche in scorrimento sull'Europa centrale non lo consentiranno. Ne deriverà una sorta di limbo con l'Italia compresa tra due circolazioni differenti. Un po' di caldo si farà comunque sentire, segnatamente sulle due Isole Maggiori.

Dal punto di vista dei fenomeni, i temporali non mancheranno anche se saranno in misura minore rispetto al fine settmana. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 29 agosto.

Temporali probabili su Alpi Liguri, Alpi centro-orientali, alto e medio Adriatico, zone interne del centro e sulla Puglia. Sulle altre regioni temporali poco probabili o addirittura assenti sulle Isole.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 30 agosto:

Notiamo un leggero aumento dell'attività temporalesca al nord, specie su Alpi, Prealpi, Appenino Ligure ed alte pianure. Qualche temporale si rinnoverà anche nelle aree interne del centro e del meridione, per il resto soleggiato con un po' caldo sulle Isole e al sud.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/i-temporali-del-week-end-ultimi-aggiornamenti/94748/