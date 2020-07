Inizio settimana in Italia: chi supererà i 30°?

Dopo la sfuriata temporalesca del fine settimana, l'alta pressione tornerà saldamente al comando delle operazioni, garantendo l'estate su tutta la nostra Penisola.

Un'estate che per il momento si presenterà ancora gentile, senza punte termiche eccessive. Ben inteso, farà caldo specie sulle Isole, al meridione e lungo il Tirreno, ma i valori termici non saranno associati a tassi di umidità eccessivi; in altre parole, l'indice di calore si manterrà contenuto.

Diamo un'occhiata ora ai valori termici AL SUOLO previsti in Italia per il pomeriggio di lunedi 13 luglio:

Al nord e lungo il versante adriatico saranno presenti temperature quasi ovunque sotto i 30°. I valori più elevati li ritroveremo nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna, con punte di 34-35°. 33° saranno possibili lungo il versante tirrenico stante la probabile compressione dei venti nord orientali in discesa dall'Appennino verso le coste.

Queste invece sono le temperature previste AL SUOLO in Italia nel pomeriggio di martedi 14 luglio:

Punte di 34°, ma con tassi di umidità contenuti, saranno ancora probabili nelle aree interne della Sardegna e della Sicilia. 33° tra la bassa Toscana, il Lazio e la Campania, 30-31° su alcune aree del meridione peninsulare. Altrove, le temperature dovrebbero restare quasi ovunque sotto i 30°.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

