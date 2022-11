Inizio settimana in compagnia di una FORTE fase di MALTEMPO

La prossima settimana debutterà sulla nostra Penisola con una forte fase di maltempo. Dal nord Atlantico è in arrivo una forte perturbazione che determinerà molta pioggia e le prime nevicate al nord e sull'Appennino settentrionale a quote abbastanza basse. Al tutto si assoceranno forti venti, mari agitati ed una generale diminuzione delle temperature.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 21 novembre:

La mattinata partirà con il sole quasi ovunque a parte gli ultimi rovesci tra il nord della Sicilia e il sud della Calabria, ma in attenuazione. In giornata assisteremo ad un aumento della nuvolosità medio-alta al nord e sulla Sardegna. Tra il pomeriggio e la sera le prime piogge al nord-ovest ed in Sardegna, in progressiva intensificazione nella notte. Da segnalare anche le prime nevicate sulle Alpi centro-occidentali sopra i 900-1000 metri.

La giornata più perturbata sarà quella di martedi 22 novembre. Ecco la sommatoria delle piogge secondo il modello americano:

Maltempo quasi ovunque con piogge e rovesci anche intensi dove vedete il colore tendente al rosso sulla mappa. Attenzione alle nevicate al nord: tra il basso Piemonte e l'Appennino Ligure occidentale i fiocchi potrebbero scendere fino a 500-600 metri; tra i 750m del Piacentino e i 1.000 metri sul restante Appennino settentrionale; 900-1200 metri sulle Alpi procedendo da ovest verso est. Il tempo inizierà a migliorare a partire dal nord-ovest e la Sardegna nella seconda parte della giornata di martedì.

Venti forti a rotazione ciclonica attorno ad un minimo posizionato sul Mar Ligure, mari in condizioni non ottimali con mareggiate lungo le coste di ponente. Temperature in forte calo al nord e poi anche sulle altre regioni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località