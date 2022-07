INIZIO SETTIMANA dominato dall'anticiclone, quanto farà CALDO?

Caldo e siccità saranno protagonisti della scena mediterranea ancora a lungo, quantomeno per altri 7-10 giorni con bassissime possibilità di cambiamento.

Come già vi abbiamo spiegato in questo articolo, il caldo si intensificherà ulteriormente entro metà della prossima settimana fino a raggiungere valori decisamente ragguardevole, ovvero superiori ai 40°C su tante località del nord e del centro Italia.

Il periodo indicato è quello tra mercoledì 20 e venerdì 22, ma questo non significa che nei giorni precedenti non farà caldo, anzi!

L'anticiclone africano si intensificherà gradualmente e già tra oggi e venerdì porterà i primi picchi di temperatura vicini ai 36-37°C in Val Padana. Tra il week-end e l'inizio della prossima settimana il caldo sarà ben presente su tutta la penisola con temperature massime localmente fino a 35-36°C nei settori interni e lontani dalle brezze marine.

LUNEDI' 18 LUGLIO: stabile su tutta Italia e caldo a tratti intenso nei settori interni da nord a sud. Massime fino a 35-36°C su Val Padana, Sardegna, Sicilia e aree interne del centro. Afa sulle coste e sulle pianure. Clima più gradevole solo nelle ore notturne.

MARTEDI' 19 LUGLIO: situazione molto simile al giorno precedente. Cieli sereni ovunque, venti debolissimi di brezza e mari generalmente calmi. Temperature massime fino a 37°C in Sardegna, picchi di 35-36°C in Val Padana, Sicilia, Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio.