Inizio settimana con un po' di MALTEMPO, non mancheranno PIOGGE; vediamo le aree coinvolte

L'arco alpino questa mattina si è rifatto il trucco! Sono infatti arrivate preziose nevicate anche a quote non troppo elevate. Oltre a ciò, da segnalare le piogge anche intense portate dalla nuova perturbazione che attualmente si trova sulle regioni centrali.

La pausa anticiclonica che era attesa a metà settimana è stata smantellata dalle nuove elaborazioni. Troppo forte il flusso atlantico che invierà ancora aria umida ed instabile verso la nostra Penisola. Non sono però previsti importanti peggioramenti del tempo a scala italica, almeno nella prima parte della settimana.

La prima mappa ci mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra lunedi 6 e martedi 7 novembre:

L'alta pressione delle Azzorre non ce la farà ad invadere l'Italia, che si troverà ancora esposta alle correnti umide occidentali. Non avremo passaggi perturbati organizzati, ma il tempo presenterà carattere di variabilità con anche alcune precipitazioni, in un contesto termico generalmente non freddo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 6 novembre:

Ancora piovaschi alternati a lunghe pause asciutte saranno possibili lungo le regioni tirreniche e relative zone interne, dalla Riviera di Levante fino alla Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto, ventilato e non freddo.

La terza mappa ci mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 7 novembre:

Rovesci tra basso Lazio, Campania e Sardegna. Piovaschi anche sull'Umbria e sulla Lombardia, per il resto variabilità e tempo nel complesso asciutto. Quadro termico stabile su valori non freddi.

