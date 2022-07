Inizio settimana con TANTO SOLE e temperature in aumento

Dopo la fase moderatamente instabile della settimana scorsa, l'alta pressione tornerà in sella sul Mediterraneo e l'Italia. In un primo tempo l'anticiclone avrà matrice in parte azzorriana, mentre da metà settimana subentrerà di nuovo lui, la bestia nera di questa estate, ovvero l'anticiclone africano.

La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Italia nella giornata di martedi 2 agosto:

Le perturbazioni scorreranno alle latitudini delle Isole Britanniche e la Scandinavia. Noi saremo protetti dall'alta pressione che perderà progressivamente la matrice atlantica in favore di quella africana.

Dal punto di vista atmosferico, a parte qualche temporale martedì pomeriggio sulle Alpi e al nord-est, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l'Italia.

Farà caldo? Ecco le temperature al suolo previste per il pomeriggio di lunedi 1 agosto, attorno alle ore 16:

Valori elevati, ma non da record. Segnaliamo 35° sulla pianura padana centro-orientale e sulla Toscana, 34° sulla Sardegna e sul medio-basso Tirreno; al sud e lungo il versante adriatico permarrà un flusso più fresco settentrionale che placherà un po' la foga dei termometri.

Queste invece sono le temperature massime previste per martedi pomeriggio, sempre attorno alle ore 16:

I valori tenderanno ad aumentare di qualche punto: 36° sulla pianura padana, 35° tra Toscana, Umbria e alto Lazio, 34° sulla Sicilia, la Sardegna, la Puglia e la Lucania. Come anticipato, qualche temporale si farà vedere su Alpi ed estremo nord-est tra il pomeriggio e la serata.

