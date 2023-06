Inizio settimana con PIOGGE e TEMPORALI protagonisti sull'Italia

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di martedi 13 giugno:

Alta pressione sulla Scandinavia e blanda depressione in azione sul Mediterraneo e l'Italia. Una situazione che sarà causa di altri rovesci o temporali, più probabili inizialmente al nord, ma in estensione anche al centro e al sud nell'arco della settimana, sotto un contesto termico assolutamente non caldo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, lunedi 12 giugno:

I temporali o i rovesci saranno più probabili al nord-ovest e nelle aree interne del centro e del meridione, qui con qualche sconfinamento su alcuni tratti di costa. Sul resto d'Itala condizioni di variabilità con rischio di qualche acquazzone pomeridiano nelle aree interne.

Il peggioramento vero e proprio è atteso nella giornata di martedi 13 giugno:

Avremo una folta batteria di temporali o rovesci al nord-ovest, sulla Toscana e le aree interne dell'Italia centrale. Su tutte le altre regioni condizioni di variabilità con rischio di qualche temporale nelle aree interne nel pomeriggio.

Temperature in calo al nord e sotto eventuali rovesci, strazionarie su valori gradevoli altrove.

