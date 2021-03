Inizio settimana con la NEVE a bassa quota in Adriatico e al sud

Le correnti fredde settentrionali non se ne andranno di colpo dall'Italia. All'inizio della settimana prossima agiranno ancora sulle nostre regioni adriatiche e al meridione dove si prevedono nevicate a quote alquanto basse per la stagione. Sul resto d'Italia ancora clima frizzante, ma complessivamente asciutto e soleggiato.

La prima mappa mostra la situazione incentrata per la mattinata di lunedi 22 marzo:

Le precipitazioni colpiranno le regioni del medio Adriatico e il meridione. La neve cadrà sopra i 400 metri tra il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia Garganica. 600 metri la quota neve tra Lucania, Selento e Calabria, 800 metri sulla Sicilia. Qualche spruzzata di neve sarà possibile anche sulla Sardegna orientale sopra i 600 metri.

Su tutte le altre regioni tempo soleggiato, ma ancora freddo al mattino con rischio di gelate nelle aree interne e di pianura.

La seconda mappa mostra la distribuzione delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di martedi 23 marzo:

Il nord, quasi tutto il centro e la Sardegna sotto condizioni di bel tempo. Dall'Abruzzo verso sud ancora instabilità fredda con nevicate fino a 300-400 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia, 500-700 metri tra la Sicilia settentrionale e la Calabria.

Venti ancora sostenuti da nord al centro-sud con clima molto freddo. Un primo addolcimento delle temperature è previsto invece al nord e sui settori di ponente.

