Inizio settimana con l'alta pressione, ma non sarà sereno ovunque...

La mappa sinottica relativa alla notte tra lunedi 9 e martedi 10 novembre è molto esplicativa:

Sull'Europa centro-orientale permarrà una vasta area di alta pressione non molto solida in quota, ma sufficiente a garantire il bel tempo sull'Italia, a parte qualche addensamento senza conseguenze. Le depressioni e il maltempo saranno molto lontani dalla scena italiana e mediterranea; di conseguenza, le previsioni per l'inizio della settimana (lunedi 9 e martedi 10 novembre) sono abbastanza scontate.

Non si prevedono piogge da nessuna parte; vi presentiamo quindi una nefoanalisi (analisi delle nubi) per vedere dove si concentreranno maggiormente gli addensamenti nei prossimi due giorni.

La prima mappa mostra la situazione attesa per le ore centrali di lunedi 9 novembre:

Bel tempo su tutta l'Italia. Un po' di nuvolosità medio-bassa sarà presente sulla Liguria, sulla Sardegna e sull'arco alpino. Nessun fenomeno associato.

La seconda mappa mostra il quadro della nuvolosità prevista per le ore centrali di martedi 10 novembre:

Una schiera di nubi medio-alte sarà presente tra la Sardegna, la Toscana e il settentrione. Nubi basse aleggeranno invece sulla Corsica orientale e ad ovest della Sardegna. Su tutte le altre regioni tempo stabile, soleggiato e molto mite nelle ore centrali della giornata.

