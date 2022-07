Inizio settimana con il SOLE quasi ovunque, ma quanto farà caldo?

La prossima settimana sarà caratterizzata dalla stabilità sulla nostra Penisola. Tra lunedi e mercoledi saranno però possibili temporali nelle aree interne e sui monti nel pomeriggio, ma si tratterà di fenomeni locali che si attenueranno prontamente al calare del sole.

Sul fronte del caldo, la settimana inizierà finalmente con temperature attorno alla media del periodo o poco al di sopra. A tal proposito vi mostriamo la mappa delle temperature previste a 1500 metri per le ore centrali di lunedi 11 luglio:

L'isoterma + 20 a 1500 metri, che è il confine tra il caldo normale ed intenso, dovrebbe starsene lontana dall'Italia. Da noi la settimana inizierà con un caldo normale e senza eccessi.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo previste alle ore 15 di lunedi 11 luglio:

Come vedete, avremo temperature abbastanza in linea con le medie del periodo. Molte aree resteranno sotto i 30°, cosa non particolarmente frequente durante le ultime estati.

La terza mappa mostra infine le temperature al suolo attese alle ore 15 di martedi 12 luglio:

Pur tendendo lievemente ad aumentare, le temperature saranno ovunque sotto i 35° ed ancora in linea con le medie del periodo. Il caldo intenso potrebbe farsi sentire nuovamente nella seconda parte della settimana, ma avremo modo di riparlarne.

