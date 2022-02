Inizio settimana con il MALTEMPO su molte regioni: NEVE a bassissima quota, vediamo dove e quando

Dopo due mesi di correnti settentrionali ed alta pressione, la Natura ci concede finalmente una perturbazione atlantica organizzata. Una goccia nel mare della siccità e del secco, ma che comunque viene accolta a braccia aperte da tutti. I terreni dell'Italia settentrionale tireranno una boccata di ossigeno, in vista di altro secco che già si para davanti quando il fronte sarà passato.

Il passaggio sull'Italia si compirà in due giorni, lunedi 14 e martedi 15 febbraio, con qualche strascico al meridione nella giornata di mercoledi 16 febbraio.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 14 febbraio:

Attenzione perchè il grosso dei fenomeni arriverà tra il pomeriggio, la serata e la nottata , così come la neve a quote molto basse sul nord-ovest.

In mattinata e nel primo pomeriggio le precipitazioni si presentarenno più discontinue e sparse con quota neve decisamente più alta (800-1000 metri).

In serata arriveranno rovesci intensi sulla Liguria con neve fino ai fondovalle sui versanti padani centro-occidentali. Possibile neve nella notte su martedi 15 febbraio anche su Astigiano, Alessandrino e Pavese, sfiorando anche il Milanese, seppur molto bagnata o mista a pioggia.

Nevicate comunque deboli che lasceranno pochi centimetri al suolo in collina. Neve ovviamente su tutto l'arco alpino a quote progressivamente più elevate procedendo da ponente verso levante.

Nel pomeriggio sera arriveranno rovesci anche sulle regioni tirreniche fino alla Campania, oltre alla Sardegna occidentale, ma con la neve che cadrà sopra i 1000 metri. Ancora in attesa il sud, la Sicilia ed il medio-basso Adriatico.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata di martedi 15 febbraio:

Tra la notte e la prima mattinata neve fino in pianura su Alessandrino, Pavese, Reggiano e forse il Milanese, sempre bagnata o mista a pioggia.

Nell'arco della mattinata attenuazione dei fenomeni su tutto il nord-ovest con schiarite specie su Alpi e Liguria. Tempo perturbato invece al nord-est ad eccezione della Romagna. Neve sui 500-600 metri su Alpi ed Appennino, piogge sparse e rovesci a quote più basse.

Maltempo anche lungo tutto il Tirreno e le aree interne con piogge, rovesci e neve solo oltre gli 800-1000 metri. Rovesci anche in Sicilia e nell'ovest della Sardegna. Più asciutto per possibile ombra pluviometrica il tempo lungo il versante adriatico e sul settore ionico. Ventoso e più freddo ovunque con mari non in buone condizioni.

