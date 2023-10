Inizio settimana con il MALTEMPO su molte regioni - ATTENZIONE a martedì!

La perturbazione che ha determinato molte piogge e temporali anche intensi in Italia nelle ultime 48 ore si è spostata verso levante, lasciando spazio ad una domenica accettabile dal punto di vista meteorologico. C'è ancora qualche pioggia sull'estremo nord-est e al centro, ma nel complesso la situazione si presenta asciutta.

Si tratta però solo di una pausa temporanea, in attesa di una nuova perturbazione che ci interesserà tra lunedi sera e la giornata di martedi, portando nuove piogge talora anche intense su gran parte d'Italia.

Si comincerà tra il pomeriggio e la serata di domani al nord-ovest. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di lunedi 23 ottobre:

Al mattino il tempo sarà asciutto ovunque e ben soleggiato al centro e al sud. Nubi in aumento nell'arco della giornata al nord con le prime piogge dal pomeriggio sul Piemonte e la Liguria. In serata e nella notte saranno possibili anche temporali sulla Liguria centrale. Sul resto d'Italia nessun cambiamento a parte un aumento della nuvolosità al centro a partire da ovest, ma senza conseguenze.

La perturbazione vera e propria passerà nella giornata di martedi 24 ottobre. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata in parola:

Piogge anche intense al nord, in tendenza anche al centro e sulla Sardegna fino a lambire la Campania in serata. Saranno possibili fenomeni localmente intensi ed a sfondo di nubifragio. Sul medio-basso Adriatico e al meridione tempo asciutto e con temperature nuovamente in salita specie al sud. Venti nuovamente sostenuti da sud quasi ovunque con mareggiate lungo le coste esposte.

