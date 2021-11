Inizio settimana con FORTI ROVESCI e MALTEMPO su almeno 3 regioni

La tregua al maltempo imposta dall'alta pressione sta per finire. Da ovest è in arrivo una perturbazione che inizierà ad agire sui settori occidentali della nostra Penisola alla fine della giornata odierna. Tra lunedi 22 e martedi 23 novembre il fronte perturbato interesserà gran parte delle regioni italiane con un nuovo carico di pioggia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 22 novembre:

Rovesci piuttosto intensi saranno presenti sulla Liguria, sul Lazio e la Campania. Rovesci anche nel sud-est della Sardegna e il nord della Calabria. Piogge sul resto del nord-ovest, sull'Emilia Romagna e sulla Sicilia, per il resto tempo asciutto o con piogge più deboli. Neve sopra i 1400-1500 metri sulle Alpi occidentali. Temperature in calo specie al nord e al centro.

Ecco dove sarà più PROBABILE la pioggia nella giornata di lunedì:

Segnaliamo che su alcune aree della Campania sarà quasi certa (in arancione), poichè la mappa mostra una probabilità di pioggia superiore al 95%, molto probabile anche su alto Pçiemonte e alta Lombardia e sull'estremo sud della Sardegna.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 23 novembre:

Avremo una lieve tregua tra una perturbazione e l'altra. Rovesci saranno comunque possibili sulla Puglia e la Lucania, piogge deboli tra Calabria, la Sicilia e lungo l'arcipelago toscano. Tempo in peggioramento in serata al nord-ovest per l'arrivo di una seconda perturbazione dal Mediterraneo occidentale che agirà sull'Italia tra mercoledi 24 e giovedi 25 novembre e porterà neve a quote basse su alcune eree del nord Italia, ci ritorneremo nei prossimi articoli.

