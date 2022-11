Inizio settimana con FORTE MALTEMPO: le prime stime precipitative

Ecco il quadro sinottico atteso per la notte tra lunedi 21 e martedi 22 novembre:

Fronte attivo e penetrante sull'Italia, con minimo in formazione tra la Corsica e il Mar Ligure. Notate il groviglio di isobare sull'Europa centro-occidentale, a testimoniare il dominio assoluto delle correnti atlantiche sul nostro Continente.

In questa sede proveremo a dare le prime stime precipitative sull'Italia, ma teniamo presente che la scadenza non è immediata e le cumulate previste potrebbero variare con il passare dei giorni.

La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che potrebbero cadere sull'Italia nella giornata di martedi 22 novembre, secondo il modello europeo:

Fenomeni molto forti tra il basso Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica. Tutto il versante tirrenico fino alla Liguria, oltre al settore centro-orientale del nord e la Sardegna avrebbero piogge consistenti e NEVICATE che sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi potrebbero cadere a quote davvero interessanti.

Un po' ai margini la Sicilia, la Calabria Ionica, il Golfo di Taranto e la Puglia, così come l'estremo nord-ovest. Inutile dire che la ventilazione sarà in rinforzo, i mari in cattive condizioni e le temperature in forte calo specie al nord.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/fine-settimana-contrassegnato-da-piogge-e-temporali-vediamo-dove/95468/