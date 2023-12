Inizio settimana con CORRENTI MITI occidentali: quali saranno i risvolti sul nostro Paese?

La mappa in questione si riferisce alle ore centrali di martedi 12 dicembre:

Dopo le briciole d'inverno che hanno interessato alcune zone italiane nei giorni scorsi, la stagione fredda si prenderà una lunga pausa. Nella mappa si nota l'afflusso di aria mite da occidente che farà capo ad una doppia depressione disposta sull'Europa centro-settentrionale. In Italia avremo quindi un tempo variabile e mite, contrassegnato anche da annuvolamenti e qualche pioggia nelle aree maggiormente esposte al flusso da ovest. Nient'altro.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 11 dicembre:

Da segnalare abbondanti nevicate in Val d'Aosta, ma a quote molto elevate stante la risalita dello zero termico. A quote medie e basse sarà pioggia.

Lungo le regioni tirreniche avremo una nuvolosità sparsa anche abbastanza compatta con piovaschi sulla Toscana, il Lazio e la Campania, sotto l'egida di venti occidentali. Su tutte le altre regioni tempo buono o discreto con clima molto mite ad eccezione delle pianure del nord interessate dalla nebbia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 12 dicembre:

Non cambia molto la situazione: piovaschi o pioviggini su alcune aree del nord e del Tirreno, neve sulle vette alpine di confine e variabilità con ampie schiarite altrove. Ventoso e mite ovunque tranne i casi nebbiosi al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località