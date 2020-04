Inizio settimana all'insegna della PIOGGIA su molte regioni

Dopo oltre 20 giorni di stasi quasi assoluta sotto l'egida di un'alta pressione che ha concesso pochissime deroge al suo dominio, la situazione volgerà verso la pioggia su gran parte delle regioni italiane.

La mappa sinottica attesa per la notte tra lunedi 20 e martedi 21 aprile mostra una vasta circolazione depressionaria sul Medirerraneo e l'Italia, foriera di tempo instabile:

L'alta pressione verrà finalmente estromessa dall'Italia e si posizionerà con un massimo in prossimità della Scandinavia. In altre parole, nelle prossime 48-72 ore l'Italia avrà una ghiotta occasione per avere una bella innaffiata, anche in virtù dei fenomeni che sembrano abbastanza democratici, a parte qualche sfortunata zona.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia secondo il modello americano per l'intera giornata di lunedi 20 aprile:

Cominciamo dalle aree sfortunate: l'estremo nord-est italico (Trentino, Alto Veneto e Friuli) potrebbe non essere abbracciato dalla pioggia, così come la Sicilia e la Calabria, anche se su queste due regioni la pioggia potrebbe arrivare successivamente.

Il resto d'Italia sarà sotto l'acqua. Pioggia benedetta per il Piemonte, alle prese con una forte siccità. Piogge anche su tutto il centro e sulla Sardegna, ad eccezione forse del settore più meridionale.

Anche il quadro termico subirà una flessione rispetto agli ultimi giorni, portandosi su valori attorno alle medie del periodo o in qualche caso anche al di sotto.

Passiamo ora alla sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di martedi 21 aprile:

I rovesci dovrebbero raggiungere anche la Sicilia, la Calabria e il sud della Sardegna. Ancora piogge lungo il versante adriatico e sul Piemonte. Altrove fenomeni più sporadici, con tendenza all'attenuazione degli stessi specie al nord.

Ancora a secco, purtroppo, l'estremo settore nord-orientale italico...

