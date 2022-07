Inizio prossima settimana tra caldo NORMALE e anche TEMPORALI?

Tra circa 48 ore l'Italia e tutto il Mediterraneo centrale tornerà a respirare aria più gradevole come non succedeva praticamente da quasi un mese. Il grande caldo, infatti, sarà totalmente spazzato via tra giovedì sera e venerdì grazie all'arrivo di masse d'aria più fresche provenienti dal nord Europa.

Ve ne avevamo già parlato in questo articolo, ma gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici non fanno che confermare questa tendenza verso un periodo più gradevole e a tratti instabile.

Il momento più fresco sarà senza dubbio quello tra venerdì e domenica, quando le temperature scenderanno anche di 8-10°C rispetto ai valori attuali. Sul lato adriatico e al sud potremo rilevare temperature massime anche inferiori ai 27-28°C.

L'inizio della prossima settimana, invece, vedrà un leggero aumento termico ma resterò in un contesto di normalità, quindi in linea con le temperature del periodo.

Le correnti predominanti saranno sempre quelle settentrionali, inviate verso il Mediterraneo da un anticiclone delle Azzorre particolarmente in forma sull'Atlantico orientale e l'ovest Europa.

Sia lunedì che martedì potremmo registrare temperature massime tra i 25 e 28°C sulle coste, fino a 31-33°C nei settori interni, sebbene con valori di umidità assolutamente nella norma e senza eccessi. Insomma nulla a che vedere col caldo afoso ed eccezionale che stiamo vivendo nelle ultime settimane.

Inoltre non mancherà anche un po' di instabilità: al momento i modelli matematici concordano riguardo un nuovo aumento dell'instabilità nel corso di martedì, a partire dal nord e in rapida estensione al centro e al sud. Parliamo di rovesci e temporali sparsi, pertanto continueranno a mancare vere perturbazioni organizzate.