Inizio prossima settimana: SORPRESE dall'est?

Gli aggiornamenti mattutini si rivelano ancora una volta molto interessanti in ottica invernale per il Mediterraneo, tutti indirizzati verso un lungo periodo molto freddo e a tratti nevoso.

Vi avevamo accennato questa ipotesi già ieri in questo articolo, ma stamattina possiamo osservare simulazioni decisamente degne di nota per la prossima settimana. Per il modello americano GFS le "sorprese" inizierebbero già ad inizio settimana grazie all'ingresso di una depressione dal mar del Nord verso il mar Tirreno, la quale si rivelerebbe indispensabile per l'apertura di un varco per le correnti gelide provenienti dall'est Europa.

Secondo questo aggiornamento il maltempo tornerebbe ad invadere buona parte del centro e del sud tra 6 e 7 febbraio, con neve a quote sempre più basse man mano che affluirà l'aria fredda dai Balcani. Ma ovviamente si tratta solo di un'ipotesi ancora con bassa possibilità di realizzazione.

Il modello europeo ECMWF, infatti, sebbene presenti scenari ugualmente molto freddi per la prossima settimana non condivide l'ingresso di questa perturbazione dal nord Europa, indispensabile per l'arrivo del maltempo. Il centro di calcolo propende per un'entrata del gran freddo a partire da martedì 7, ma con effetti (in termini di precipitazioni) relegati al versante adriatico e parte del sud.

Insomma le incertezze sono ancora piuttosto evidenti su quel che sarà la disposizione delle principali figure bariche ad inizio prossima settimana, ma la via del gran freddo (secco o meno lo vedremo più in là) prende sempre più piede.

Le medie degli scenari (sia di GFS che di ECMWF) concordano senza fronzoli sul periodo di gran lunga più freddo su tutta Italia ad inizio prossima settimana.