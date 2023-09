Inizio prossima settimana: sferzata calda da PIENA ESTATE

L'anticiclone nordafricano è tornato a sovrastare l'intera Italia, senza escludere alcuna regione in queste ultime ore, come dimostrato dalle temperature elevate che stiamo registrando da nord a sud. Il caldo, sembra, ci accompagnerà ancora per diversi giorni, con buona probabilità per tutta questa seconda decade di settembre.

La breve pausa attesa attorno al 13-15 settembre, quando delle infiltrazioni fresche nordatlantiche lambiranno il Centro-Nord e la Sardegna, porterà soltanto qualche nube e qualche temporale isolato. Le temperature scenderanno di solo qualche grado per un paio di giorni, per poi risalire nuovamente tra il weekend e l'inizio della prossima settimana.

Una vasta saccatura di aria fresca nordatlantica si insinuerà tra l'Atlantico orientale e la penisola iberica nel corso del weekend, dando origine a una depressione molto profonda accompagnata da maltempo. Sfortunatamente, questa perturbazione innescherà anche i classici moti caldi ascendenti dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale che attraverseranno tutta la nostra penisola:

Dunque, da lunedì 18 a mercoledì 20, le temperature risaliranno, superando persino i valori attuali. Potremmo essere di fronte a una vera e propria ondata di caldo estivo, particolarmente intensa per il periodo ed anche per il pieno dell'estate. Si prevedono anomalie di temperatura superiori ai 10-12 °C, soprattutto al centro e al sud:

Questo flusso caldo nordafricano investirà il meridione per oltre 48 ore, portando temperature che sarebbero considerate alte anche a luglio e agosto. Ci aspettiamo temperature fino a 36-37 °C nelle zone interne del meridione e del Centro Italia, in particolare tra Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

È eloquente osservare le temperature previste a 1500 metri di altitudine, dove possiamo notare un vero e proprio flusso rovente proveniente dal Nordafrica che si estenderà sulla nostra penisola all'inizio della prossima settimana:

Fortunatamente, potrebbe trattarsi solamente di un anticiclone mobile, un tipico prefrontale legato alle perturbazioni, che durerà circa 48-72 ore. Questo significa che a questo intenso caldo seguirà un netto calo delle temperature causato da maltempo proveniente dall'Atlantico. Per ulteriori dettagli, sarà necessario attendere qualche altro giorno. Continuate a seguirci su meteolive.it.