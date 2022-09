Inizio prossima settimana con l'EST protagonista, serviranno vestiti più pesanti!

Un'irruzione artica è pronta a creare scompiglio all'interno del Mediterraneo a partire dal week-end, riuscendo nel delicato compito di spazzar via l'estate. E quanto pare ci riuscirà in pieno, visto che le temperature crolleranno vertiginosamente ovunque, da nord a sud, non solo nel week-end ma anche nel corso della prossima settimana.

Fino a venerdì il calo sarà ancora protagonista, poi da sabato il calo termico sarà davvero notevole al nord e al centro, poi entro domenica toccherà anche al sud. Il tutto non passerà inosservato, pertanto non mancheranno temporali e acquazzoni in molte località.

La prima parte della prossima settimana sarà ancora caratterizzata dalle correnti molto fresche nord-orientali, le quali continueranno a sferzare l'Italia e ad arrecare instabilità disorganizzata specie sul lato adriatico e al sud.

Ma ciò che più risalta sarà senza dubbio lo stato termico della nostra penisola.

Come si evince dalla mappa delle minime previste martedì 20 settembre, si nota valori davvero bassi, anche inferiori ai 10°C in diversi settori interni del nord e del centro. Clima molto fresco anche al sud (fino a 11-13°C nei settori interni e collinari).

Appena più mite in pieno giorno, con massime tra i 18 e 23°C.

Insomma sarà necessario metter mano ad abiti più pesanti ed anche ad una giacca nelle ore serali e all'alba.