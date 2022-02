INIZIO prossima settimana con improvvisa sferzata FREDDA, ma il mite ANTICICLONE è confermato?

L'anticiclone sarà ancora protagonista sulla scena italiana ancora per molti giorni: questa potremmo definirla una certezza. Tuttavia qualche rapidissima sferzata fredda di origine artica non è da escludere per le regioni centrali e meridionali, in linea con lo schema barico degli ultimi due mesi.

Non si tratta di grandi ondate di freddo in grado di portare maltempo diffuso e insistente, bensì di rapidissime incursioni fredde dalla durata di qualche ora, utili solo a riportare le temperature momentaneamente sotto le medie e qualche nevicata sparsa in collina. L'anticiclone è sempre a ridosso dell'Italia e dopo ogni rapida incursione riesce subito ad impossessarsi dell'intera penisola garantendo tanti giorni di stabilità e clima più gradevole.

Nell'aggiornamento di ieri vi avevamo parlato di un possente anticiciclone in arrivo la prossima settimana, alimentato da aria mite in quota proveniente dai Caraibi: questa figura barica è confermata ma secondo gli ultimi aggiornamenti è stata leggermente posticipata di 24-36 ore.

Ad inizio prossima settimana, infatti, potrebbe inserirsi una rapida incursione fredda che porterà tanto vento al centro e al sud, qualche pioggia e qualche nevicata in collina, mentre il nord vedrà sempre stabilità e siccità. Il tutto potrebbe durare non più di 24-36 ore, dopodiché l'anticiclone avrà campo libero per invadere l'Italia e portare non solo bel tempo ma anche clima nettamente più gradevole (o primaverile) tra 9 e 11 febbraio.

Le medie degli scenari dei principali modelli (GFS e ECMWF) confermano la tendenza al rinvigorimento dell'anticiclone nel corso della prossima settimana, grazie all'avvezione molto mite proveniente dal settore sub-tropicale caraibico.