Inizio prossima settimana: arrivano altre piogge e NEVICATE al nord!

Piogge, rovesci ed anche nevicate sparse stanno interessando in queste ore il nord, soprattutto tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. I fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa, anche con lieve accumulo, su piacentino, parmense e tante località tra milanese, lodigiano, mantovano, bresciano, begamasco, trentino, vicentino e veronese. Fioccate anche sul padovano. Altrove pioggia o pioggia mista a neve, ma da pochi minuti segnaliamo nevicate in pianura anche tra Bologna e Modena.

Ma quanto durerà il maltempo al nord? Ebbene ancora per poco, in quanto l'attenzione si sposterà, già da domani, principalmente al centro e al sud per l'arrivo di varie forti depressioni da ovest. Le ultime nevicate a bassa quota si consumeranno in Emilia Romagna e basso Veneto nel corso della mattinata di venerdì, dopodichè avremo tempo più stabile fino alle prime ore di lunedì.

Tutto potrebbe cambiare proprio tra lunedì e martedì grazie alla risalita di una delle tante ritornanti (in gergo tecnico "fronti occlusi") che colpiranno le regioni peninsulari.

Questo fronte occluso dovrebbe raggiungere dapprima la Romagna già dalla sera di domenica, per poi attraversare gran parte del nord nelle successive 48 ore. Insomma potrebbe trattarsi di un discreto contributo di piogge, ben individuato al momento dai principali modelli matematici come GFS:

Notate gli accumuli più importanti proprio in Emilia Romagna, con picchi di pioggia superiori ai 100 mm in prossimità della Romagna. Molto difficile parlare di neve in pianura, considerato che le temperature potrebbero leggermente aumentare nei bassi strati. Probabile l'arrivo della neve a quote collinari sul nordest (fino in bassa collina su Emilia, Lombardia e Piemonte).