Inizio novembre davvero MITE sul Mediterraneo...

Siamo a metà della prima decade novembrina, ma la stagione fredda non decolla in nessuna zona d'Europa. E' sacrosanto affermare che siamo ancora in autunno e che i "giochi" si dovrebbero vedere più avanti; tuttavia, anche nei serbatoi del freddo a noi piu vicini non c'è traccia di rigori invernali se non in piccolissima parte.

Poi c'è il Mediterraneo, una vera e propria fucina di mitezza...quasi come se fossimo ad inizio ottobre.

Ecco il quadro delle temperature minime della notte registrare in Europa - si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

Abbiamo opportunamente evidenziato le aree con temperature attorno allo zero o al di sotto. La stasi anticiclonica ha portato valori di poco sotto lo zero tra il nord della Francia, l'Inghilterra e il Massiccio Centrale, ma si tratta perlopiù di freddo inversionale.

Anche la Scandinavia "retrocede" sul fronte del freddo rispetto a qualche giorno fa, per non parlare della Vicina Russia dove permane un esile "spicchio" con temperature attorno o leggemente inferiori a 0°.

Osservate in fine l'area mediterranea, che in piena notte presenta punte di 15-17° in maniera abbastanza diffusa.

Situazione meteo LIVE: