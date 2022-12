Inizio di settimana: torna l'anticiclone, ma non ci sarà SOLE per tutti!

Le ultime note instabili legate alla perturbazione atlantica arrivata giovedì si consumeranno durante questo variabile fine settimana. Le piogge più importanti sono ormai alle spalle ed ora ci aspetta un periodo via via sempre più stabile che potrebbe culminare nel giorno di Natale con un forte anticiclone africano (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).

L'alta pressione avvolgerà l'Italia già ad inizio prossima settimana, tra 19 e 20 dicembre: tutta Italia si ritroverà sotto questo promontorio d'alta pressione piuttosto coriaceo e caratterizzato da geopotenziali tutt'altro che invernali. La massa d'aria sarà più alta rispetto a quel che dovrebbe essere a dicembre e ciò impedirà ogni tentativo di azione instabile lungo lo Stivale. Anzi, ci saranno le condizioni ideali per una forte subsidenza, ovvero per moti d'aria dall'alto verso il basso che risulterebbero davvero deleteri per le nostre montagne.

Avremo cieli sereni su tutti i rilievi e contemporaneamente le temperature saliranno sensibilmente nelle ore diurne. Di contro avremo clima più freddo e uggioso alle basse quote, nelle valli e in pianura Padana.

Con l'avvento dell'alta pressione torneranno fitti ed estesi banchi di nebbia su gran parte della pianura Padana, come si evince dal soleggiamento previsto lunedì 19 dicembre. Al nord possiamo notare un soleggiamento praticamente inesistente, mentre sarà abbastanza blando sulle coste tirreniche centro-settentrionali e l'Adriatico centrale per l'avvento di nubi basse. Andrà meglio al sud e le isole maggiori dove ci aspettiamo maggiori spazi soleggiati.