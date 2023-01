Inizio di settimana: DEPRESSIONE a spasso nel Mediterraneo, PIOGGIA e NEVE su diverse regioni

Il maltempo ha ancora tanto da dire in Italia grazie all'isolamento di un'ampia saccatura fredda di origine polare nel Mediterraneo. Insomma le piogge e le nevicate che hanno interessato tante regioni del centro e del sud avranno certamente un seguito nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per effetto di altre depressioni che, l'aria fredda stessa, avrà modo di scavare nel "mare nostrum".

Si sono quasi del tutto esauriti gli effetti del piccolo e insidioso ciclone simil-tropicale analizzato ieri in questo articolo: ha effettuato il landfall in nottata tra riminese, forlivese, pesarese dando vita a venti di burrasca, piogge forti e tanta neve fino in collina. Eloquente questa immagine da San Marino che mostra quasi mezzo metro di neve caduto in poche ore.

Come detto si svilupperanno altre depressioni, esattamente nel Tirreno centro-meridionale dove già possiamo osservare la formazione di un vasto sistema nuvoloso diretto verso le regioni meridionali. Sarà proprio questo fronte ad attraversare gran parte della penisola fino a raggiungere il nord nel corso di lunedì! Altre nevicate sono attese lungo tutta la catena appenninica fino a quote di bassa collina sulle regioni centrali, fino a 500-600 metri al sud (eccetto Sicilia e Calabria meridionale dove i fiocchi bianchi scenderanno solo in montagna).

Il fronte ricco di precipitazioni raggiungerà anche il nord: avremo altre piogge sulla Romagna con accumuli degni di nota, poi le precipitazioni si estenderanno anche su Emilia, Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte nella giornata di lunedì. I fiocchi di neve potrebbero scendere fino in pianura su parmense, piacentino, pavese e basso Piemonte, con accumuli molto blandi. Nevicate con accumuli importanti (oltre 15 cm) sono attese su reggiano, bolognese, modenese fino a bassa quota (indicativamente oltre i 200-250 metri). Probabile pioggia mista a neve tra Reggio Emilia, Modena e Bologna, ma nei prossimi aggiornamenti sarà da valutare l'ulteriore calo della quota neve in pianura anche su questi settori.

Nevicate fino in collina sul Triveneto, ma gli accumuli più importanti riguarderanno le Prealpi Venete e il basso Trentino, più esposte al fronte proveniente dall'Adriatico.