Inizio di settimana con l'ombrello, forte perturbazione e fine del caldo al sud

La nuova settimana è pronta a riservarci una severa ondata di maltempo capace di avvolgere gran parte della nostra penisola e soprattutto di spazzar via l'eccezionale ondata di caldo presente al sud. Sarà proprio questa calura accumulatasi nei nostri mari e sulla nostra penisola a "rifornire" di energia la perturbazione atlantica che lunedì approccerà le nostre regioni più occidentali.

I contrasti saranno molto vivi e la possibilità di forti rovesci e temporali violenti è molto alta nei giorni di lunedì e martedì: gran parte d'Italia dovrà mettere mano all'ombrello e prestare attenzione alle condizioni meteorologiche avverse, senza tralasciare l'importante calo termico atteso da nord a sud.

Primi fenomeni lunedì, poi tanto maltempo martedì!



L'Italia sarà colpita in pieno dalla vasta perturbazione che ha stazionato per tutta la settimana sul Mediterraneo occidentale (proprio quella perturbazione che ha portato numerosi temporali al nord e scirocco caldo al sud). La perturbazione attraverserà tutta Italia spazzando via l'ondata di caldo che per giorni ha colpito il sud e lasciando al suo posto aria più fresca e gradevole. Ma vediamo il tempo nel dettaglio per i giorni di lunedì e martedì:

Lunedì 18 - nubi in nuovo aumento su tutto il centro-nord specie dal pomeriggio. Piogge in arrivo su Sardegna (anche intense), Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. In serata peggiora anche in Toscana, Lombardia ed Emilia.

Stabile al sud e clima ancora caldo con temperature fino a 30-32°C.

Martedì 19 - maltempo su tutto il centro-nord, in estensione dal pomeriggio/sera anche al sud. Piogge e temporali localmente molto forti in pianura Padana, Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Piogge e temporali sparsi anche su Sicilia e Calabria.

Temperature in calo diffuso su tutta Italia: le massime non andranno oltre i 21-23°C al nord, mentre sul centro-sud scenderanno fino a 24-27°C (anche più in basso sulle coste e sui monti).

Mercoledì 20 le temperature scenderanno ulteriormente su tutta Italia!