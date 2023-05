Inizio di settimana ancora turbolento: PIOGGE e TEMPORALI previsti

Da stasera comincerà ufficialmente un lungo e ininterrotto periodo perturbato per l'Italia, nettamente più intenso rispetto ai precedenti occorsi sullo Stivale. Perturbazioni atlantiche a catena invaderanno il Mediterraneo, andando ad alimentare costantemente una vasta area depressionaria centrata sul mar Tirreno.

I minimi di bassa pressione che a più riprese prenderanno vita a partire da stasera, avranno come obiettivo principale i settori del centro e del nord Italia. È proprio qui che sono previsti gli accumuli di pioggia più abbondanti nei prossimi 10 giorni, andando a delineare uno dei periodi perturbati più produttivi, in termini di precipitazioni, dell'ultimo anno.

Il maltempo entrerà nel vivo tra stasera e domani su buona parte d'Italia, ma le piogge e i temporali saranno molto frequenti anche nel prosieguo di settimana. Nel week-end avremo piogge diffuse e persistenti, come già visto qui, ed anche ad inizio prossima settimana il maltempo non mollerà la presa!

Lunedì sarà una giornata instabile specie al nord e sul lato tirrenico per la formazione di un altro vortice tra il mar Ligure e l'alto Tirreno. Gli accumuli saranno variegati, compresi tra i 5 e i 40 mm. Tuttavia considerando che pioverà parecchio nei giorni precedenti, ogni millimetro in più (su aree pregne di pioggia come il Nordest) potrebbe pesare significativamente.

Martedì 16 Maggio potrebbe irrompere sull'Italia un altro nucleo fresco nord-atlantico, che favorirebbe precipitazioni diffuse e abbondanti al nord Italia, specie sul Nordovest. Anche il centro Italia dovrà ricorrere ancora all'ombrello, mentre si intravede più variabilità e sprazzi di Sole al sud e sulle isole.