Inizio di Agosto GRADEVOLE ma con qualche insidia?

La potente avvezione calda sta giungendo al termine, dopo essersi imposta per pressappoco tre settimane. Quest'oggi è in atto l'ultimo sussulto bollente con temperature oltre i 41-42°C su tante località del sud, da mercoledì invece il calo termico sarà realtà su tutto lo Stivale.

Le temperature ritorneranno in linea con i valori tipici di questo periodo tra 26 e 28 Luglio, quindi potremo nuovamente godere di un'aria più fresca durante la notte e calore moderato durante il giorno, esattamente come ci si aspetterebbe in Estate nel Mediterraneo.

Ma questo repentino cambiamento delle condizioni potrebbe avere ripercussioni anche nei primi giorni di agosto! Il modello americano GFS conferma anche quest'oggi una nuova ondata fresca nei primissimi giorni di agosto. Un'insenatura fresca proveniente dal Nord Atlantico potrebbe facilmente scivolare sul Mediterraneo e sull'Italia dove garantirebbe diverse giornate di instabilità e temperature piacevoli.

La corrente fresca avvolgerebbe gran parte del centro e del nord e infine anche il sud dopo un temporaneo incremento termico. Anche la media degli scenari del modello americano è in sintonia con questa tendenza. Nei primi giorni di agosto, infatti, è possibile notare un'anomalia negativa (in blu) a livello di pressione. Ciò indica che sarà più probabile presenziare a ondate fresche e instabili piuttosto che a intensi e caldi anticicloni.

Le temperature, ipotetiche, previste per il 2 Agosto sono in sintonia con le medie del periodo: