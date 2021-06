Inizia una settimana rovente su molte regioni, anticiclone africano sempre più forte da oggi

Basterebbe solo affacciarsi dalla finestra per capire quanto stabile sia questo inizio di settimana. Lo scatto satellitare ci mostra chiaramente gli effetti del vasto campo di alta pressione situato nel Mediterraneo, che non concede alcuna possibilità a nubi e piogge di raggiungere la nostra penisola.

Qualche raro annuvolamento o qualche banco di nebbia lo troviamo in Toscana e all'estremo sud, ma parliamo di aree estremamente localizzate rispetto a tutto il resto della penisola sovrastato dal Sole: il 97% del nostro territorio è al momento assolato.

METEO 14 GIUGNO 2021 | La giornata odierna sarà stabile su tutte le regioni da nord a sud, senza eccezioni. Qualche raffica di maestrale sferzerà il basso Adriatico e il sud, ma non porterà particolari cambiamenti del tempo. Al più avremo un leggero calo termico in corrispondenza di Molise, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il caldo si farà sentire su tutta la pianura Padana (ma un po' meno di ieri) e sul versante tirrenico, con picchi di temperatura vicini ai 32-34°C nelle ore centrali della giornata. Qualche raro e breve temporale pomeridiano potrebbe riuscire a svilupparsi sui monti alpini e in Appennino, specie in Abruzzo.

Nei prossimi giorni il caldo è previsto in netta intensificazione, soprattutto nel week-end.