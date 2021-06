Inizia una settimana MOLTO CALDA e AFOSA: vaste nubi di sabbia sahariana nei cieli

Caldo e afa saranno assolute protagoniste nel corso della settimana e molto probabilmente anche in quella successiva. Esordio migliore non poteva esserci per l'estate (oggi il solstizio), ma le temperature andranno troppo al di là delle medie stagionali, anche di oltre 10°C, con tutti i disagi del caso.

Sarà il centro-sud il vero obiettivo dell'anticiclone sub-tropicale, destinato ad avvolgerlo senza sosta per giorni, incrementando costantemente non solo le temperature ma anche l'afa, legata alla crescente umidità nei bassi strati.

L'ondata di caldo africano si farà sentire sin da oggi, con temperature oltre 40°C nelle zone interne del sud (soprattutto Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia). Fino a 42-43°C attesi nel catanese, 41°C nel foggiano.

Fino a 37-39°C nelle zone interne di Campania, Sardegna, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche. Caldo e afa anche al nord-est, mentre il nord-ovest resterà ai margini del caldo più intenso.

Si prospetta, inoltre, una serata calda e afosa: anche dopo il tramonto le temperature scenderanno con molta fatica, rendendo l'aria molto calda e afosa anche dopo le 20-21 di sera. Questo fattore sarà presente perlopiù sulle coste, mentre nelle zone più interne avremo un calo termico più incisivo.



Il tempo sarà stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione del nord-ovest che, in maniera analoga a ieri, farà i conti con temporali pomeridiani particolarmente forti (specie torinese, biellese, Valle d'Aosta).

TANTA SABBIA IN CIELO | Puntando gli occhi all'insù noterete un cielo sporco, plumbeo o opaco, soprattutto sul centro-sud: si tratta del pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara, arrivato sin sull'Italia in seno alle correnti calde sub-tropicali.

Queste vaste nubi di sabbia desertica aleggeranno sulla nostra penisola per molti giorni, riuscendo a depositarsi gradualmente al suolo anche in assenza di pioggia.