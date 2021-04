Incubo GELATE TARDIVE: vediamo dove...

Termometri su stantard tardo invernali al nord e al centro, almeno fino a venerdi 16 aprile. Fortunamente non si prevedono gelate intense, ma localmente la temperatura potrebbe finire sottozero nelle prime ore del mattino su limitati settori pianeggianti più distanti dalla linea di costa. Ciò potrebbe causare qualche problema al bagaglio floreale ed arboricolo della zona.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 7 del mattino di domani, giovedi 15 aprile. Si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

Valori prossimi allo zero saranno possibili nelle vallate interne dell'Appennino ligure e settentrionale. Gelate più consistenti, fino a -2/-3° le ritroveremo nelle valli incassate dell'Italia centrale, specie tra il Lazio e l'Abruzzo. Qualche debole gelata anche nelle vallate dell'Appennino meridionale, mentre in Valpadana non si dovrebbe toccare lo zero a parte qualche caso molto localizzato.

Queste invece sono le temperature previste alle 7 del mattino di venerdi 16 aprile:

Sarà forse la giornata più "fredda": 0° saranno raggiunti su alcune aree del basso Piemonte; -1/-2° nelle valli interne dell'Appennino Ligure e settentrionale; addirittura valori compresi tra -2 e -4° nelle vallate dell'Appennino centrale. Qualche gelata anche nelle vallate dell'Appennino meridionale, con circa 0°.

A partire dal fine settimana le temperature dovrebbero iniziare a salire, ma in modo molto lento...

