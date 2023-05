INCREDIBILE: guardate quanti TEMPORALI si prevedono nei prossimi due giorni!

Quando si parla di instabilità atmosferica si sottintende un tempo complessivamente inaffidabile nel tempo e nello spazio. La presenza di aria fredda in quota legata ad una circolazione depressionaria al suolo darà luogo a temporali a macchia di leopardo specie al nord e al centro a partire già dal pomeriggio odierno.

Il clou sarà comunque nella giornata di domani, venerdi 12 maggio. Per far comprendere la situazione che si verrà a creare, vi proponiamo una mappa che riassume a grandi linee i temporali che potrebbero svilupparsi fino alla mezzanotte su sabato 13 maggio al nord e al centro. Vi ricordiamo di non prendere mai le macchie come oro colato, in quando sono puramente a scopo indicativo:

Quando si dice "temporali a macchia di leopardo":-). Praticamente su tutto il nord e gran parte del centro questi fenomeni saranno ampiamente probabili, ma la loro localizzazione sarà davvero impresa aurda in quanto non si avrà una corrente portante definita. Al meridione e sulle Isole, a parte qualche fenomeno nelle aree interne nel pomeriggio, invece non dovrebbe piovere.

