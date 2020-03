In vista un nuovo rinforzo dell'alta pressione, ecco perché

Una circolazione di aria fresca ed instabile ha raggiunto il Mediterraneo e viene accompagnata da nuvolosità e precipitazioni che impegnano soprattutto le regioni del centro e del sud, pur mancando l'azione di un vero e proprio sistema perturbato, le condizioni atmosferiche sul nostro Paese tornano a mostrare quella dinamicità e quei contrasti che a lungo sono mancati durante l'inverno. Merito di questa situazione,un rallentamento nella velocità dei venti zonali e la creazione di una circolazione secondaria che è stata in grado di creare una situazione più variabile ed instabile. A questo proposito, la previsione del modello americano riferita a domenica 7 marzo, mette in luce una circolazione di bassa pressione interessare il nostro Paese, con effetti soprattutto sul tempo previsto sulle regioni meridionali:

Lo sviluppo degli eventi relativo alla prossima settimana, porterà quasi sicuramente un nuovo ricompattamento decisamente tardivo del Vortice Polare, una situazione che potrebbe preannunciare una nuova fase di tempo stabile per i paesi dell'Europa meridionale, dove tornerebbe a farsi sentire l'influenza di un nuovo anticiclone accompagnato da temperature in rialzo. La previsione del modello americano riferita a giovedì 12 marzo, mette in evidenza nuovamente la distribuzione dei relativi centri di bassa pressione conseguenti ad un Vortice Polare compatto. Queste circolazioni torneranno a chiudersi alle latitudini più settentrionali, mentre al contrario la circolazione delle basse latitudini diventerà molto probabilmente anticiclonica: