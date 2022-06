In una settimana ROVENTE ci saranno alcuni violenti TEMPORALI, ecco su quali regioni

Il Mediterraneo è pronto ad accogliere la prima severa ondata di caldo del mese di giugno, la quale sarà capace di regalarci temperature vicine o addirittura superiori ai 40°C per tanti giorni consecutivi.

La "canicola" africana sarà protagonista già da lunedì e persisterà praticamente per tutta la settimana. Le regioni più colpite saranno senza dubbio quelle del centro e del sud, dove il caldo sarà intenso e persistente sia di giorno che di notte, con umidità via via sempre più alta specie sulle coste (leggi qui maggiori approfondimenti sul caldo in arrivo).

Ma avremo sempre bel tempo? L'anticiclone sub-tropicale sposterà le sue radici tra Algeria orientale, Tunisia e Italia centro-meridionale ed è proprio qui che avremo le temperature più alte e le maggiori condizioni di disagio.

Le regioni settentrionali, invece, si troveranno al margine del forte anticiclone: questo significa che si ritroverà sul confine tra le roventi correnti africane e quelle più fresche e instabili atlantiche.

Dunque è lecito attendersi maggior instabilità e vivacità meteorologica sulle regioni settentrionali durante buona parte della settimana. Sia chiaro, siamo ben lontani dal parlare di un'ondata di maltempo ben organizzata in grado di tamponare il pesante deficit idrico presente. Al contrario, faremo i conti con isolati ma violenti temporali in grado di portare accumuli di pioggia importanti e dannosi, ma molto localizzati.

Lunedì i primi isolati temporali potranno interessare l'arco alpino, mentre da martedì l'instabilità diverrà via via più presente non solo sui monti ma anche in pianura Padana. Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia saranno le regioni più coinvolte dai temporali pomeridiani e serali tra martedì e venerdì.