In settimana mite e bello quasi ovunque, week-end con l'ombrello?

L'alta pressione domina incontrastata su tutta la penisola come non faceva da diverse settimane: destinata a regalarci alcuni giorni di stabilità e soprattutto clima mite in pieno giorno.

L'egemonia dell'anticiclone africano, tuttavia, non durerà troppo a lungo e dobbiamo pur sempre ricordarci che ci troviamo in pieno autunno e le perturbazioni sono davvero dietro l'angolo.

BEL TEMPO OVUNQUE FINO A GIOVEDI' | Mercoledì e giovedì saranno due giornate stabili da nord a sud senza eccezione alcuna. I cieli saranno sicuramente più sereni sulle regioni centro-meridionali, mentre il nord, ed in particolare Piemonte e Liguria, non mancheranno le tipiche nubi basse e locali banchi di nebbia. Sul genovesato l'umidità sarà altissima e le nubi potrebbero dal luogo a isolate pioviggini: si tratta di una situazione piuttosto comune per la Liguria durante un periodo di alta pressione tra autunno e inverno.



DA VENERDI' PRIMI CAMBIAMENTI | La giornata di venerdì sarà caratterizzata dall'arrivo di una nuova perturbazione a partire dal nord-ovest. Le nubi basse originate dall'alta pressione saranno sostituite da nubi più possenti e cariche di piogge che coinvolgeranno Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. La neve scenderà sulle Alpi oltre i 1200 metri.

Nel frattempo l'alta pressione resisterà su tutto il centro-sud e le temperature saliranno ulteriormente fino a sfiorare i 24-25°C.

WEEK-END CON L'OMBRELLO | Tra sabato e domenica l'anticiclone africano abbandonerà la scena e l'autunno si riapproprierà dell'Italia a suon di nubi, piogge e temporali. La perturbazione atlantica lascerà il nord per dirigersi sul centro-sud dove porterà tanta instabilità, soprattutto nella giornata di domenica. Scenderanno nuovamente le temperature, portandosi ovunque sotto i 20°C.