In marcia verso un rinforzo dell'alta pressione ma non per tutti

L'arrivo di correnti occidentali più umide e miti, sarà accompagnato dal passaggo di nuvolosità irregolare accompagnata da precipitazioni che tra domani, giovedì 22 e venerdì 23, sono attese su regioni come Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Srdegna. Si tratterà per lo più di precipitazioni moderate che segnano un cambiamento importante della circolazione su ampia scala europea. Ecco una stima della probabilità di pioggia calcolata dal modello americano per la giornata di domani, giovedì 22 aprile, ebbene le maggiori precipitazioni occuperanno le regioni dell'Italia meridionale, in particolare il medio e basso versante tirrenico, inclusa la Sardegna:

Il fine settimana porterà finalmente una fase di tempo stabile con temperature votate ad un sensibile rialzo su tutto lo stivale. I valori termici massimi si poteranno nella soglia dei +20/+22°C nelle località pianeggianti interne, con picchi localmente superiori su Valpadana e valli interne del centro. Il mare ancora freddo favorirà temperature più fresche lungo le coste. Cieli in prevalenza sereni e basso rischio di pioggia. Analisi in quota del modello americano riferita a domenica 25 aprile, con lo sviluppo di un'onda anticiclonica sul Mediterraneo centrale, foriera di tempo stabile con temperature in rialzo su tutto il Paese: