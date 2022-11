In Europa l'INVERNO sta scaldando i motori! Guardate che temperature...

Che freddo su alcuni Paesi dell'Europa settentrionale ed orientale! Rispetto alla settimana scorsa, l'inverno pare aver ingranato la quarta, confezionando temperature di tutto rispetto per la terza decade di novembre.

La mappa in questione mostra le temperature minime della notte appena passata sul nostro Continente (si prega di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo):

Proiettiamoci subito a nord della linea bianca. Notiamo punte al ribasso di -25° nel nord della Svezia e valori attorno a -15/-20° sulla Finlandia. Il freddo filtra anche più a sud con valori sottozero sul Baltico (fino a -7/-8°), sulla Polonia e il nord della Germania. Rimane per il momento mite e sotto l'influenza delle correnti oceaniche la parte occidentale e meridionale europea, oltre ovviamente al bacino del Mediterraneo.

Per il momento il freddo presente lassù non dovrebbe muoversi verso di noi, ma sul finire del mese non è escluso che una parte di esso possa puntare anche verso i nostro settori.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-tra-venerdi-e-sabato-nuova-perturbazione-sull-italia/95520/