In Europa FREDDO e CALDO quasi a contatto nei prossimi giorni

Chi avrà la sfortuna di viaggiare in aereo da Palermo verso una città dell'Europa centrale durante questa settimana, passerà dall'estate conclamata all'inverno...in un battito di ciglia.

E' davvero singolare la dicotomia termica che si creerà nei prossimi giorni tra le basse latitudini mediterranee e il centro-nord del nostro Continente.

A tal proposito, vi mostriamo una mappa molto interessante che certifica le anomalie termiche a scala europea previste per giovedi 14 maggio:

Si tratta di una situazione abbastanza singolare. Tra la Danimarca, la Svezia e la Scandinavia si prevedono temperature fino a 8-10° INFERIORI alle medie del periodo.

Il nostro meridione verrà invece investito da una bolla calda di matrice africana con valori al suo interno fino ad oltre 10° SUPERIORI alle medie stagionali.

In mezzo vi sarà la fascia dei CONTRASTI, che prenderà il settentrione oltre ad alcuni settori della Francia e della Penisola Iberica. In quest'area ci attendiamo contrasti accesi che saranno alla base di temporali o rovesci localmente forti, inseriti in un quadro meteorologico molto instabile.

Questa forte dicotomia termica dovrebbe risolversi nel fine settimana in favore dell'aria instabile e piu fresca; in altre parole, la bolla calda al meridione verrà spazzata via dall'arrivo di correnti piu "gentili" dai quadranti occidentali.