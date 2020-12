In attesa di un RAFFREDDAMENTO sotto Natale

Il campo di alta pressione che ci ha interessati negli ultimi giorni, è previsto attenuarsi parzialmente nel fine settimana, quando troverà spazio lo sviluppo di un modesto corpo nuvoloso. La nuova perturbazione riuscirà a raggiungere lo stivale italiano attraverso l'attività di una depressione che tra venerdì e sabato andrà a stabilire il proprio perno sul Regno Unito. Tra sabato sera e domenica mattina, qualche pioggia colpirà soprattutto le regioni di nord-ovest e le due isole maggiori, mentre lunedì gli ultimi fenomeni si attarderanno ancora sulla Sardegna ed al sud, mentre ci sarà spazio per un miglioramento al nord. Questa debole perturbazione verrà riassorbita rapidamente dal campo anticiclonico atteso in rinforzo già a partire da lunedì. La settimana di Natale porterà molto probabilmente il picco massimo di mitezza relativo a questa fase atmosferica dominata dalle correnti occidentali. La carta in quota del modello europeo riferita a martedì 22, mette bene in evidenza lo sviluppo di un'onda anticiclonica associata a temperature miti:

Sotto Natale una nuova ondulazione della corrente a getto porterà lo sviluppo di una saccatura più organizzata sull'Europa centrale ed orientale. Ne potrebbe conseguire lo sviluppo di una perturbazione associata a piogge soprattutto al centro ed al sud tra giovedì 24 (Vigilia) e venerdì 25 (Natale). Infine ci sarebbe spazio per una riduzione del quadro termico generale ad opera di venti più freddi settentrionali. Il transito dell'asse di saccatura sarebbe seguito dall'ingresso di aria fredda artico-marittima, con una riduzione sensibile del quadro termico generale ad iniziare dal nord già a partire dal giorno di Natale. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 25 dicembre: