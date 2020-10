In arrivo una settimana di Sole, nebbie e forti sbalzi di temperatura

L'anticiclone delle Azzorre è arrivato a destinazione come previsto da diversi giorni. Ora l'Italia potrà vivere una fase decisamente più stabile, gradevole e spesso soleggiata come raramente è accaduto durante questo piovoso e fresco mese di ottobre.

Nel corso del week-end l'anticiclone si rinforzerà ulteriormente su tutta la penisola causando anche un progressivo aumento delle temperature massime da nord sud, non solo sulle coste ma anche sui rilievi. Ovviamente l'aumento delle temperature non sarà omogeneo, anzi su alcuni settori l'alta pressione potrebbe passare quasi inosservata!

Ci riferiamo soprattutto alla pianura Padana e alle coste dell'alto Tirreno tra Liguria e Toscana: come spesso accade durante i periodi di alta pressione in autunno e in inverno, l'anticiclone porta nebbie, foschie e nubi basse che resistono anche in pieno giorno, rendendo il clima grigio e uggioso. Discorso diverso le regioni adriatiche, il sud e tutti i rilievi dove domina il Sole incontrastato.



METEO WEEK-END | Il fine settimana si preannuncia stabile ovunque, soprattutto sul centrosud ed il lato adriatico. In pianura Padana e nelle valli potranno sorgere nebbie a tratti fitte di notte e all'alba, localmente anche in grado di resistere fino a metà mattinata lontano dai grandi centri urbani. Le temperature aumenteranno fino a 21-22°C sul centro-sud, specie sul lato tirrenico, mentre laddove resisteranno nebbie e nubi basse i termometri non saliranno oltre i 15-16°C.

Più caldo anche sui monti e in alta quota, dove le temperature schizzeranno oltre i 10°C.

Gli sbalzi termici tra giorno e notte saranno notevoli grazie ai cieli sereni: se in pieno giorno potremo superare 20°C, di notte e all'alba la colonnina di mercurio scenderà anche sotto i 10°C, su buona parte della penisola. Nelle conche e nelle valli le minime potranno scendere fino a 4-5°C, creando un'escursione termica anche di oltre 15°C.



METEO PROSSIMA SETTIMANA | L'anticiclone porterà bel tempo anche per tutta la prima metà della prossima settimana, almeno fino a mercoledì 4 e giovedì 5 novembre. Addirittura le temperature potrebbero aumentare ulteriormente su Sardegna, Sicilia, Campania e Lazio sfiorando anche i 23°C. Le nebbie, le foschie e l'inquinamento su valori elevati saranno i fenomeni salienti in pianura Padana, mentre le nubi basse interesseranno con maggior insistenza l'alto Tirreno.